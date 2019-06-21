Полиция расследует задержание мужчины сотрудниками военкомата

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В Харькове полиция открыла уголовное производство по заявлению 26-летнего гражданина о том, что его на улице задержали сотрудники военкомата в гражданской одежде. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

20 июня в полицию поступила информация от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в отдел полиции.

В результате было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК.

В конце декабря 2018 г сотрудники военкомата ловили призывников на станции метро в Киеве.