Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 17:18

Полиция расследует задержание мужчины сотрудниками военкомата

Полиция расследует задержание мужчины сотрудниками военкомата - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК

В Харькове полиция открыла уголовное производство по заявлению 26-летнего гражданина о том, что его на улице задержали сотрудники военкомата в гражданской одежде. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

20 июня в полицию поступила информация от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в отдел полиции.

В результате было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК.

В конце декабря 2018 г сотрудники военкомата ловили призывников на станции метро в Киеве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, военкомат, призыв
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 