Полиция рассматривает несколько версий гибели Тымчука

Дмитрий Тымчук Фото: LIGA.net

Полиция рассматривает несколько рабочих версий гибели народного депутата Дмитрия Тымчука, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба.

Среди версий – несчастный случай и убийство.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера", - сказал он.

Полиция опрашивает соседей и "гражданку, которая находилась с ним в квартире". Также полиция выясняет, "нарушена ли в квартире обстановка".

Пока что полиция открыла дело, согласно нормам, по ст. 115 УК – умышленное убийство. Позже, после установления обстоятельств происшествия, производство может быть переквалифицировано.

Ранее сегодня стало известно, что Тымчук умер у себя в квартире. В больницу позвонила его жена. По словам нардепа Антона Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

