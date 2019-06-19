В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

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В Киеве погиб бессменный координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление, народный депутат фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Об этом у себя в Twitter сообщил нардеп Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - отметил Геращенко.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

В комментарии каналу 112 Украина Геращенко рассказал, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - уточнил Геращенко.

"Могу подтвердить факт смерти, сейчас еду туда, подробности позже", - сказал LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Тымчук был руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований и координатором группы Информационное сопротивление. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году - избран народным депутатом по партийному списку Народного фронта.

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