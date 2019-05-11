Нардеп о паспортах РФ в Донбассе: Скрыть не удастся

Паспорт РФ (фото — pixabay.com)

Немало украинских граждан, желающих получить российское гражданство, "искренне надеются на то, что факт получения паспорта РФ удастся скрыть", однако скрыть эту информацию – не получится. Об этом в Facebook заявил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Вынуждены огорчить: скрыть эту информацию не удастся", - подчеркнул он.

Реклама

Тымчук привел пример приближенных к главарю группировки ДНР, которые стали первым лицами, претендующими на российские паспорта.

"Вашему вниманию представляется копия "паспорта гражданки ДНР" Талакиной В.А., поданный в пакете документов на получения гражданства РФ. Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина т.е. его гражданской женой. Также, стоит "поздравить" Пушилина с рождением 13.11.2018 года сына - Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", - рассказал Тымчук.

"Усидеть на двух стульях – не получится", - резюмировал он.

Ранее сегодня сообщалось, что за 2014-2019 года 9% украинцев с временного оккупированных территорий на востоке получили паспорта РФ.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

Читайте также: Паспорта РФ: что происходит в оккупированных городах Донбасса