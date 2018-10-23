Полиция разоблачила "антикоррупционеров" на вымогательстве

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Во время обыска у одного из фигурантов дела обнаружен паспорт "Луганской народной республики"

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В Нацполиции сообщили о задержании группы злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались шантажом и вымогательством денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в Украине.

Злоумышленники, по данным полиции, находили компрометирующую информацию на работников государственных органов и коммерческих структур и шантажировали их, требуя деньги за неразглашение. При этом правоохранители говорят, что эта информация была сфальсифицирована.

В случае отказа потерпевших выплачивать средства, "антикоррупционеры" угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

"Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети интернет о разоблачении еще одного "коррупционера" и распространяли фальсифицированную информацию", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что во время обыска у одного из фигурантов дела обнаружен паспорт "Луганской народной республики".

Указывается, что организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства средств.

22 октября в Киеве военная прокуратура задержала группу офицеров полиции во время получения $50 тысяч, как считает следствие, взятки.