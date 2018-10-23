Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.10.2018, 17:47

Полиция разоблачила "антикоррупционеров" на вымогательстве

Полиция разоблачила "антикоррупционеров" на вымогательстве - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во время обыска у одного из фигурантов дела обнаружен паспорт "Луганской народной республики"

Реклама
Реклама

В Нацполиции сообщили о задержании группы злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались шантажом и вымогательством денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в Украине.

Злоумышленники, по данным полиции, находили компрометирующую информацию на работников государственных органов и коммерческих структур и шантажировали их, требуя деньги за неразглашение. При этом правоохранители говорят, что эта информация была сфальсифицирована.

В случае отказа потерпевших выплачивать средства, "антикоррупционеры" угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

"Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети интернет о разоблачении еще одного "коррупционера" и распространяли фальсифицированную информацию", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что во время обыска у одного из фигурантов дела обнаружен паспорт "Луганской народной республики".

Указывается, что организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства средств.

22 октября в Киеве военная прокуратура задержала группу офицеров полиции во время получения $50 тысяч, как считает следствие, взятки. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: деньги, вымогательство, антикоррупционер, организация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
СБУ: Разоблачены бандиты, выдававшие себя за бойцов Нацгвардии
Происшествия СБУ: Разоблачены бандиты, выдававшие себя за бойцов Нацгвардии
Юрий Косюк: Миллиард в кармане делает меня свободнее
Люди Юрий Косюк: Миллиард в кармане делает меня свободнее
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 