Полиция составила протокол на воспитательницу детсада за буллинг 3-летнего ребенка: видео

Воспитательница детсада довела до слез трехлетнего ребенка, пытаясь заставить его самостоятельно одеваться

Жительница Шишацкого района Полтавской области пожаловалась в тематической группе в Facebook на обращение с ее сыном в детском саду села Великая Бузова. Полиция составила админпротокол на воспитательницу учреждения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Галина Иващенко опубликовала видео, как воспитательница пытается одеть ее трехлетнего сына.

Женщина отметила, что ее ребенок еще не может самостоятельно одеваться, и "такие методы "воспитателя" недопустимы". По ее словам, свидетелем ситуации была заведующая детсадом, но она никак не отреагировала на происходящее.

В полиции Полтавской области сообщили, что провели проверку опубликованной в интернете информации. Там назвали запечатленное на видео "травлей 3-летнего мальчика воспитательницей детсада".

На воспитательницу составлен протокол по ст. 173-4 (Буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об админнарушениях. Санкция – штраф от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Читайте также: Из одесской гимназии уволят учительницу, которая накричала на ученицу за украинский язык







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.