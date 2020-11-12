Полиция составила протокол на воспитательницу детсада за буллинг 3-летнего ребенка: видео
Воспитательница детсада довела до слез трехлетнего ребенка, пытаясь заставить его самостоятельно одеваться
Жительница Шишацкого района Полтавской области пожаловалась в тематической группе в Facebook на обращение с ее сыном в детском саду села Великая Бузова. Полиция составила админпротокол на воспитательницу учреждения.
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Галина Иващенко опубликовала видео, как воспитательница пытается одеть ее трехлетнего сына.
Женщина отметила, что ее ребенок еще не может самостоятельно одеваться, и "такие методы "воспитателя" недопустимы". По ее словам, свидетелем ситуации была заведующая детсадом, но она никак не отреагировала на происходящее.
В полиции Полтавской области сообщили, что провели проверку опубликованной в интернете информации. Там назвали запечатленное на видео "травлей 3-летнего мальчика воспитательницей детсада".
На воспитательницу составлен протокол по ст. 173-4 (Буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об админнарушениях. Санкция – штраф от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
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