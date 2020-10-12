Из одесской гимназии уволят учительницу, которая накричала на ученицу за украинский язык

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Учительницу вывело из себя то, что пятиклассница ответила ей на украинском языке

Из Одесской гимназии № 4 уволят учительницу Раису Пироговскую, которая накричала на ученицу пятого класса из-за того, что та ответила ей на украинском языке. Об этом сообщает Думская.

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Инцидент произошел 9 октября. Учительницу вывело из себя то, что пятиклассница ответила ей на украинском языке. Педагог накричала на ребенка, довела до слез и сказала, что та "считает себя выше других, потому что говорит на украинском языке".

Мама школьницы говорит, что на ее ребенка уже не первый раз оказывают давление в школе из-за государственного языка.

Учительницу уволят по ст. 31 п.3 КзоТа (совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы). Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич.

Она извинилась за инцидент перед родителями и ребенком.

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Теги: одесса, школа, украинский язык
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