Верховный суд – Зеленскому: Президент обязан общаться на украинском языке, но не всегда

Президент Владимир Зеленский говорил по-русски на на форуме интернет-деятелей в 2019 году

Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей, однако за действия, совершенные в рамках политической деятельности, президент не несет юридической ответственности. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного суда.

Как отмечается, в суд поступил иск, в котором истец просил признать противоправным общение президента Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Сообщается, что кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

Рассмотрев апелляционную жалобу истца, большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Учитывая изложенное, большая палата ВС закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

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Наталия Медведева

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