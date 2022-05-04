Полиция установила количество жертв ДТП в Ровенской области: погибли 26 человек

Национальная полиция установила, что в ДТП на дороге Киев-Чоп в селе Сытное (Ровенская область) погибли 26 человек, а не 16, как сообщалось ранее.

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Смертельная авария произошла около 19:20 во вторник, 3 мая. Полиция считает, что виновником аварии был водитель Mercedes-Benz Vito, который, обгоняя другой автомобиль, выехал на встречную полосу, где врезался в бензовоз. От удара бензовоз отбросило на ехавший навстречу автобус. В результате пожара были уничтожены все три автомобиля.

На момент ДТП в салоне автобуса Setra, который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Еще один пассажир должен был садиться в городе Броды, второй водитель – во Львове.

Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и водитель автобуса, а также водитель Mercedes-Benz Vito (его личность еще не установили).

Водитель бензовоза и другие пассажиры автобуса – в возрасте от 17 до 69 лет – травмировались.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Движение на участке дороги, где произошла авария, возобновлено.

Андрей Водяный

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