Полиция задержала мэра города Немиров за стрельбу из автомата – фото

В Немирове Винницкой области полиция задержала мэра города за стрельбу из автомата на территории городского совета.

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Полиция 7 апреля получила сообщение об инциденте от местного волонтера. По словам потерпевшего, он принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ. Между ним и мэром возник конфликт, мэр нанес ему несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата.

Сообщается, что сотрудники полиции задержали мэра на рабочем месте, он в процессуальном порядке помещен в изолятор временного содержания. Во время обыска в его служебном кабинете полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство). Преступление по этой статье может караться лишением свободы на срок до семи лет.

Сайт Немировской громады сообщает, что пост мэра занимает сейчас Виктор Качур.

Сергей Бережной

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