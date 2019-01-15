Полиция задержала подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко у себя в Facebook.

"Это - 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. При пожаре никто не пострадал, огнем повреждено 400 квадратных метров площади", - отметил Крищенко.

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Фото: facebook.com/Крищенко

Он уточнил, что проведен осмотр места происшествия, в результате которого установлены повреждения церковных ценностей.

"Мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - подчеркнул Крищенко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 УК. За поджог ему грозит до десяти лет лишения свободы.

14 января 2019 года в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры горело здание, которое принадлежит к монастырскому комплексу лавры.