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14.01.2019, 17:17

В Киеве возле Киево-Печерской Лавры горит здание: видео

В Киеве возле Киево-Печерской Лавры горит здание: видео - Фото
Скриншот с видео

Спасатели говорят, что горящее здание находится не на территории Киево-Печерской Лавры

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В Киеве рядом с территорией Киево-Печерской Лавры горит здание лабораторного корпуса, которое находится на реконструкции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичного управление ГСЧС.

"Горит одно из зданий, но не на территории (Лавры, - ред.). Это лабораторный корпус, который, по предварительной информации, находится на реконструкции", - сказали в пресс-службе.

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Это двухэтажное здание находится по адресу Лаврская, 16.

Кому принадлежит здание лаборатории, и о какой именно лаборатории идет речь, в ГСЧС ответить не смогли. "Это лабораторное здание вроде как относится к Киево-Печерской Лавре, но не на территории", - сказали спасатели.

Горит крыша здания на площади 200 кв м.

Согласно данным Google, по адресу Лаврская, 16 находится Международный институт глубинной психологии - частное высшее учебное заведение. В этом же расположены Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, УкрЭксимБанк и Центр Разумкова.

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Теги: лавра
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