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Полиция знает заказчика покушения на Соболева - СМИ

Полиция знает заказчика покушения на Соболева - СМИ - Фото
Вячеслав Соболев (фото - facebook.com/vyacheslav.sobolev.73)
02.12.2019, 19:34

Собеседник УП также сообщил, что задержанные по подозрению в исполнении покушения были членами Правого сектора

Следователи узнали, кто заказал покушение на убийство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Готовится его задержание. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания также сообщил, что задержанные по подозрению в исполнении покушения были членами Правого сектора.

УП отмечает, что заместитель командира Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт проверяет эту информацию.

Вместе с тем в паблике Правого сектора в Facebook сказано, что "Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору и обращается к журналистам с требованием опровергнуть ложную информацию, которая была распространена".

Вчера в центре Киева, на улице Льва Толстого неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. Погиб трехлетний мальчик.

Как выяснилось позже, за рулем авто был депутат Киевского облсовета, ресторатор Вячеслав Соболев. Именно в него, по версии следствия, стрелял киллер, однако пуля попала в сына депутата.

Сегодня утром полиция задержала двух подозреваемых. Одному из них 18, другому – 19 лет.

Правоохранители рассматривают три версии покушения.

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Вячеслав Соболев покушение убийство правый сектор
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