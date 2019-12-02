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Покушение на депутата и убийство его сына: полиция назвала версии

Покушение на депутата и убийство его сына: полиция назвала версии - Фото
Автомобиль Соболева на месте преступления (Фото: Юрий Бутусов/Facebook)
02.12.2019, 16:35

Правоохранители рассматривают три версии покушения, однако пока не могут сказать, было ли оно заказным

Правоохранители рассматривают три основные версии покушения на бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева: семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, профессиональная деятельность. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Говоря о том, может ли быть причастен экс-судья Артур Емельянов, Крищенко отметил, что это рассматривается в рамках версии о финансово-экономической деятельности Соболева.

Причастность же террористов ДНР к покушению на Владислава Соболева и убийству его ребенка пока не рассматривается.

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Отвечая на вопрос, проводится ли проверка Соболева на предмет сотрудничества с террористами ДНР, Крищенко сказал: "Не в этом уголовном производстве, точнее, не сейчас. Возможно, если будут такие версии и факты, которые покажут, что это могло быть причиной выстрела - конечно, мы будем это проводить. На данное время таких действий не проводится".

Уточняя, был ли это заказ на убийство, Крищенко сослался на то, что еще прошло мало времени, и пока он сказать не может. Информацию о том, сколько заплатили киллерам, он также предоставить не смог.

  • Вчера в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. Машина, в которой находился Соболев, засветилась в деле о финансировании терроризма на Донбассе. Сегодня правоохранители заявили, что задержали подозреваемых в убийстве. 

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убийство ребенок покушение сын артур емельянов Вячеслав Соболев
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