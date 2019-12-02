Убийство сына депутата. В полиции раскрыли подробности покушения

Киллеры стреляли в автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева из близлежащего дома, хотя сначала была версия об убийце в автомобиле. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Стреляли из дома. На месте совершения преступления в этом доме мы нашли вещественные доказательства, в частности, коробку, использовавшуюся для того, чтобы не потерять гильзу", - сказал он, добавив, что правоохранители установили место стрельбы, когда отследили траекторию полета пули.
Двое подозреваемых, 18 и 19 лет, были задержаны сегодня утром на съемной квартире, на которую они уехали через две минуты после покушения. Оба не проживают в Киеве, являются выходцами из Центральной и Западной Украины. Пока что следственные действия проводятся без их участия - признания в содеянном от них не было.
Оперативники нашли также оружие, из которого было совершено убийство - это карабин калибра 7.62.
Преступление удалось быстрее раскрыть благодаря записям камера видеонаблюдения.
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