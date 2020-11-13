Полковника ВСУ Минобороны задержали на получении взятки 100 000 грн: фото

По данным Офиса генпрокурора, полковник требовал взятку за содействие в возможности принять участие в тендере

Оперативники задержали в своем кабинете начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных Сил Минобороны во время получения взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) в сумме 100 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой 4 млн грн.

"Размер "отката" чиновнику составлял 10% от суммы закупки – 400 000 грн", – уточнили в пресс-службе.

4 ноября Служба безопасности заявила о задержании на взятке главы Черниговской районной государственной администрации.

Арина Толина

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