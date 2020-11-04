СБУ: На взятке $10 000 задержан глава Черниговской райгосадминистрации – видео
Правоохранители заявляют, что задержали председателя райгосадминистрации при получении всей суммы взятки
Служба безопасности заявила о задержании на взятке главы Черниговской районной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, якобы требовал $10 000 у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку плана территории и согласование изменения целевого назначения шести гектаров земли.
Как отмечается, правоохранители задержали председателя райгосадминистрации при получении всей суммы взятки.
Сейчас проходят обыски на работе и дома у подозреваемого.
Глава Черниговской областной госадминистрации Анна Коваленко написала в Facebook, что задержан председатель Черниговской РГА Сергей Журман.
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