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Попал под лавину. В Грузии нашли тело украинского лыжника

Попал под лавину. В Грузии нашли тело украинского лыжника - Фото
Фото с сайта курорта Тетнульди
12.02.2020, 11:19

О его пропаже стало известно через несколько часов после схода лавины

В горах в Грузии найдено тело украинского лыжника, пропавшего после лавины. Об этом пишет Радио Свобода.

10 февраля пятеро украинцев катались на лыжах в Сванетии. В это время лавина высотой в четыре метра сошла по одному из склонов горнолыжного курорта Тетнульди.

Спасателям удалось найти туриста из Чехии, который также катался в том районе. Об исчезновении гражданина Украины Евгения Щекоткина стало известно через несколько часов после лавины, когда он не вернулся к месту проживания. Грузинские спасатели и волонтеры нашли его тело 11 февраля.

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