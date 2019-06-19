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19.06.2019, 23:31

Посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайд атаковали и избили

Посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайд атаковали и избили - Фото
Фото: EPA

Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой помощи"

На посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайд напали неизвестные в балаклавах. Об этом сообщает Громадьске.

По словам одного из пострадавших, во время нападения неизвестные били людей ногами, заливали перцовым газом, ругались.

"Это был откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - заявил пострадавший.

По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Она также сообщила, что "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока посетители мероприятия начнут расходиться". Она добавила, что там было не менее четырех молодых людей спортивного телосложения.

Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой помощи".

На странице Facebook участники группы KyivPride попросили посетителей мероприятия избегать безлюдных мест.

Сегодня Окружной административный суд Киева вернул истцу исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проведения Марша равенства КиевПрайд.

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Теги: лгбт, киев, киевпрайд, гомофобия
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