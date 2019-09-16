Правоохранители продавали телефонные разговоры украинцев – ГБР

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Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дело о причастности некоторых правоохранителей к незаконной продаже информации о приватных разговорах граждан. Об этом сообщила в Facebook замдиректора ГБР Ольга Варченко.

"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц", - написала она.

Варченко рассказала, что правоохранители, используя свое служебное положение, незаконно получали от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах украинцев. Затем они продавали ее посредникам, которые и передавали информацию непосредственным заказчикам.

По словам Варченко, днями ранее сотрудники ГБР и СБУ изъяли основные доказательства по делу. Сейчас они продолжают следственные действия, чтоб изъять дополнительные улики – и привлечь к ответственности всех участников преступной цепочки.

Ранее СБУ разоблачила группу правоохранителей, которые за деньги следили за бизнесменами в интересах их конкурентов.

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