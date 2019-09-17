Полиция раскрыла убийство директора Caparol трехлетней давности

Арест (фото - depositphotos.com)

Правоохранители Киевской области задержали участников преступной группировки, которая в 2016 году, по информацию следствия, совершила заказное убийство директора украинского филиала немецкой фирмы Caparol. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

17 сентября, как заявляют в пресс-службе, были задержаны организаторы и исполнители заказного убийства.

По данным следствия, есть убедительные подозрения, что на счету задержанных есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе 2019 года, которое уже также раскрыто.

Сейчас продолжаются следственные действия.