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Полиция раскрыла убийство директора Caparol трехлетней давности

Полиция раскрыла убийство директора Caparol трехлетней давности - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
17.09.2019, 13:32

В сентябре 2016 года в Киевской области был убит 42-летний директор фирмы Caparol в Украине

Правоохранители Киевской области задержали участников преступной группировки, которая в 2016 году, по информацию следствия, совершила заказное убийство директора украинского филиала немецкой фирмы Caparol. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

17 сентября, как заявляют в пресс-службе, были задержаны организаторы и исполнители заказного убийства.

По данным следствия, есть убедительные подозрения, что на счету задержанных есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе 2019 года, которое уже также раскрыто.

Сейчас продолжаются следственные действия. 

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полиция caparol
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