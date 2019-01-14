Президент помиловал иранца, на которого обменяли моряка - адвокат

Андрей Новичков (фото - Думская)

Президент Петр Порошенко помиловал гражданина Ирана Али Джадуея, осужденного за шпионаж, которого обменяли на украинского моряка Андрея Новичкова, обвиняемого в Иране в убийстве. Об этом сообщил адвокат Джадуея Григорий Марьяновский, передает Громадське.



По его словам, президент Ирана также помиловал украинца, после чего страны осуществили обмен.

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Защитник отметил, что для украинского суда Джадуей остался виновным в шпионаже, однако в помиловании говорится, что с него сняты основное и дополнительные обвинения.

Марьяновский также рассказал, что переговоры об обмене начались примерно весной 2018 года.

"Али задержали в августе 2016-го, моряка позже. Но слухи о том, что его задержали именно для того, чтобы обменять на Али, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он.

Адвокат добавил, что иранец хочет вернуться в Украину, потому что у него здесь семья.

"У него есть жена, брак официально зарегистрирован. У него дочь, в декабре ей исполнилось 2 года", - отметил Марьяновский.

В июне 2018-го иранца Али Джадуея приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж против Украины.

10 января украинский моряк Андрей Новичков, который был задержан по подозрению в убийстве в Иране, вернулся на территорию Украины.