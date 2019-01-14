Президент помиловал иранца, на которого обменяли моряка - адвокат

Президент Петр Порошенко помиловал гражданина Ирана Али Джадуея, осужденного за шпионаж, которого обменяли на украинского моряка Андрея Новичкова, обвиняемого в Иране в убийстве. Об этом сообщил адвокат Джадуея Григорий Марьяновский, передает Громадське.
По его словам, президент Ирана также помиловал украинца, после чего страны осуществили обмен.
Защитник отметил, что для украинского суда Джадуей остался виновным в шпионаже, однако в помиловании говорится, что с него сняты основное и дополнительные обвинения.
Марьяновский также рассказал, что переговоры об обмене начались примерно весной 2018 года.
"Али задержали в августе 2016-го, моряка позже. Но слухи о том, что его задержали именно для того, чтобы обменять на Али, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он.
Адвокат добавил, что иранец хочет вернуться в Украину, потому что у него здесь семья.
"У него есть жена, брак официально зарегистрирован. У него дочь, в декабре ей исполнилось 2 года", - отметил Марьяновский.
В июне 2018-го иранца Али Джадуея приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж против Украины.
10 января украинский моряк Андрей Новичков, который был задержан по подозрению в убийстве в Иране, вернулся на территорию Украины.