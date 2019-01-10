Приговоренный к казни в Иране украинец вернулся в Киев

Андрей Новичков (фото - Думская)

Украинский моряк Андрей Новичков, который был задержан по подозрению в убийстве в Иране, вернулся на территорию Украины. Об этом сообщает ТСН.

Его обменяли на иранского шпиона и он уже прибыл в Киев.

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Новичков рассказал, что в Иране его собирались казнить. По его словам, иранец, в убийстве которого его обвиняют, сам выпрыгнул за борт.

"Чувствую себя хорошо. Спасибо всем, кто помогал и спасибо всем, кто не мешал. (...) Меня отпустили под личное обязательство заместителя консула в Иране", - сказал освобожденный моряк и добавил, что иранских правоохранителей не интересовала его позиция по инциденту.

Новиков отметил также, что голодовка ему помогла, потому что стала рычагом влияния для решения ситуации.

Одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам Новичкова, тот хамил, пытался ударить его, после чего выпрыгнул за борт. Матроса до сих пор не нашли.