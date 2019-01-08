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08.01.2019, 15:10

Задержанного в Иране украинского моряка освободили

Задержанного в Иране украинского моряка освободили - Фото
Андрей Новичков (фото - Думская)

Украинского моряка Андрея Новичкова, задержанного в Иране, освободили

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Украинского моряка Андрея Новичкова, которого задержали по подозрению в убийстве в Иране, освободили. Об этом президент Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

"Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории Посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка" - написал президент.

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Он добавил, что было приятно утешить этой вестью бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука.

Напомним, одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам Новичкова, тот хамил, пытался ударить его, после чего выпрыгнул за борт. Матроса до сих пор не нашли.

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Теги: Андерй Новичков
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