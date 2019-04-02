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02.04.2019, 10:56

При обстреле боевиками в Донбассе ранен мужчина - ОБСЕ

При обстреле боевиками в Донбассе ранен мужчина - ОБСЕ - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

По данным ОБСЕ, инцидент произошел в 23 километрах от Донецка

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В Верхнеторецком, который находится на подконтрольной Украине территории, осколочные ранения получил мужчина. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В больнице, расположенной в Торецке (бывший Дзержинск, - ред.) команда СММ видела мужчину в возрасте около 30 лет с пятью перевязанными ранами: на лице, шее, а также в области правого бедра и брюшной полости", - отметили в  пресс-службе.

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Медработники сообщили, что 29 марта в больницу был доставлен мужчина с пятью осколочными ранениями. Он рассказал, что 29 марта, во второй половине дня, когда он находился во дворе своего дома № 25 на улице Вишневой в Верхнеторецком, он услышал стрельбу из легкого вооружения, а также взрыв, и в впоследствии увидел кровь на лице.

1 апреля 2019 года сообщалось, что во временно оккупированной Сентяновке (бывшее Фрунзе, - ред.) женщина и мальчик получили ранения.

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Теги: ранение, Донбасс, обсе
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