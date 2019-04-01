В Донбассе при обстреле ранения получила пенсионерка и ребенок

Миссия ОБСЕ Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированной Сентяновке (бывшее Фрунзе, - ред.) женщина и мальчик получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, они были ранены в результате обстрела в двух местах, где наблюдатели раньше видели повреждения и свежие воронки.

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"На улице Шевченко, 22, жительница (81 год) рассказала СММ, что у нее на левом плече гематомы, объяснив, что ранения она получила 25 марта в 18:30, когда стояла возле дома, потому что именно тогда произошел обстрел", - отметили в пресс-службе.

Местный житель в возрасте примерно 38 лет, представившийся внуком женщины, рассказал СММ, что в тот же день, когда он был на работе, его 12-летнего сына, который во время обстрела пытался добраться до погреба во дворе дома, чтобы укрыться там, сбила ударная волна от взрыва.

Медработники пункта скорой помощи в Сентяновке сообщили о том, что 25 марта они оказали медицинскую помощь мальчику, у которого было сотрясение мозга и шок, и пожилой женщине, у которой были гематомы.

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