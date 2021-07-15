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"Придется кое-кого домой в горы вытурить" – спикер МВД о стрельбе под Одессой

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2021, 00:02
Фото: полиция

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что некоторые предполагаемые участники сегодняшнего инцидента со стрельбой в Фонтанке Одесского района будут "вытурены" из Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

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Шевченко сообщил, что в качестве вещественного доказательства по делу о стрельбе в Фонтанке изъят "карабин-коротышка".

"Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Не фиг тут свои глупые традиции разводить", – написал Шевченко.

При этом он признал, что стрелял "наш правонарушитель-соотечественник".

Однако, по словам спикера МВД, "там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание".

"Придется некоторых домой в горы вытурить. Пусть там себе джигитуют", – отметил Шевченко.

Полиция Одесской области сообщила, что 22-летний предполагаемый стрелок задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Дело открыто по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы. В полиции говорят, что стрелял он, вероятно, из автоматического оружия. 

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол, сообщили в полиции. Национальность фигурантов не указывается, также не говорится о возможности депортации кого-либо из двух установленных полицией участников событий. 

Сегодня неизвестные на автомобилях стреляли в воздух у торгового центра села Фонтанка Одесского района. Полиция вводила операцию "Перехват". Источник Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцев из Чечни. Опубликовано видео стрельбы и задержания правонарушителей. На записи мужчина, стоя на перекрестке автодороги, стреляет вверх из автомата, в это время автомобиль предположительно второго фигуранта дела дрифтует на пустом из-за создавшейся пробки участке дороги.

Вадим Ребрина
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мвд Фонтанка Артем Шевченко
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