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Выдал себя за брата и ударил прокурора: налоговику грозит 5 лет

Выдал себя за брата и ударил прокурора: налоговику грозит 5 лет - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
31.01.2020, 14:03

По версии ГБР, замначальника отдела ГФС в Херсонской области обманом получил у прокурора обвинительный акт против брата-близнеца

Обвинительный акт за причинение легких телесных повреждений сотруднику прокуратуры против заместителя начальника одного из отделов Государственной фискальной службы в Херсонской области направлен в суд, сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, сотрудник ГФС 31 мая 2019 года выдал себя за брата-близнеца и получил от прокурора копию обвинительного акта. После подписания полученных документов он сообщил прокурору, что обвинительный акт адресован не ему, и отказался его вернуть, после чего ударил прокурора по лицу.

Если вина сотрудника ГФС будет доказана в суде, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

  • 23 января СБУ заявила о задержании сотрудника ГФС в Полтавской области на взятке в $85000.

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