СБУ: Замначальника ГФС в Полтавской области получил взятку $85000

Сотрудники Службы безопасности Украины заявляют, что раскрыли на получении $85 000 взятки первого заместителя начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал деньги от бизнесмена за возврат изъятого имущества и не привлечение к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Правоохранители задержали полковника налоговой милиции вместе с посредником якобы во время получения всей суммы взятки.

Сейчас следствием устанавливаются все должностные лица, которые могут быть причастны к схеме.