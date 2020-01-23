СБУ: Замначальника ГФС в Полтавской области получил взятку $85000

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Первый замначальника оперативного управления ГФС в Полтавской области якобы требовал деньги от бизнесмена за возврат изъятого имущества

Сотрудники Службы безопасности Украины заявляют, что раскрыли на получении $85 000 взятки первого заместителя начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал деньги от бизнесмена за возврат изъятого имущества и не привлечение к уголовной ответственности за неуплату налогов. 

Правоохранители задержали полковника налоговой милиции вместе с посредником якобы во время получения всей суммы взятки. 

Сейчас следствием устанавливаются все должностные лица, которые могут быть причастны к схеме.

  • Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.
  • 12 января сообщалось, что прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.
  • 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.
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Теги: коррупция, сбу, полтава, взятка, ГФС
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