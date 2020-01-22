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Житомир. СБУ раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста

Житомир. СБУ раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста - Фото
Фото: ssu.gov.ua
22.01.2020, 10:27

По данным СБУ, обнаружено завышение количества использованных стройматериалов во время ремонта моста

В СБУ заявили, что разоблачили хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской области средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт ранее выведенного из эксплуатации моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что мост через реку Ирша в Хорошевский районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году.

Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог области заключило договор с киевской коммерческой структурой на сумму более 5,8 млн грн. Работы проводились в течение 2016-2017 годов.

Сотрудники СБУ во время проверки объекта строительства зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными.

"Обнаружено завышение количества использованных строительных материалов", - уточнили в пресс-службе.

Правоохранители задокументировали, что подрядчик, по договоренности с заместителем начальника областного САД и инженером одного из подчиненных отделов, вносил недостоверные данные в акты выполненных работ.

Госбюджету был нанесен ущерб почти 500 000 грн. По заключению профильных экспертов, мост снова находится в состоянии разрушения и требует дополнительного госфинансирования для реконструкции. 

Заместителю начальника Службы автомобильных дорог области объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.

  • 12 января сообщалось, что прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.
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