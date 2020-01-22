СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла механизм присвоения средств из государственного бюджета во время выполнения оборонного госзаказа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что с 2017 по 2019 год собственник одного из коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн гривень. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем защиты боевых вертолетов. По данным следствия, бизнесмен значительно завысил стоимость продукции якобы благодаря содействию одного из бывших высокопоставленных военных чиновников.

Часть средств, которые были переведены Министерством обороны, предприниматель якобы вывел в "тень" через ряд подконтрольных предприятий. После эти средства были присвоены участниками схемы.

По данным следствия, сумма ущерба составляет 32 млн гривень. Сейчас сотрудники СБУ устанавливают причастных к противоправной деятельности.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.

12 января сообщалось , что п рокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова.

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