Пришел измерять давление. Мужчина угрожал медикам мечом - фото

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области мужчина пришел на прием к врачу с мечом и угрожал его применить. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа "катана" и, сделав им несколько размахов, приставил его к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки", - отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района.

Полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч", - уточнили в полиции.