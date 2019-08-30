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Пришел измерять давление. Мужчина угрожал медикам мечом - фото

Пришел измерять давление. Мужчина угрожал медикам мечом - фото - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua
30.08.2019, 09:45

Полиция задержала 59-летнего ранее судимого мужчину

В Харьковской области мужчина пришел на прием к врачу с мечом и угрожал его применить. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа "катана" и, сделав им несколько размахов, приставил его к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки", - отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района.

Полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч", - уточнили в полиции.

  • 21 августа сообщалось, что полиция инсценировала убийство женщин, чтобы поймать заказчиков.
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полиция фото врач угрозы меч
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