Проезда нет: ОБСЕ сообщила, куда наблюдателей не пустили боевики

Фото: flickr СММ ОБСЕ

На блокпосте вблизи временно оккупированного населенного пункта Озеряновка, что в 35 километрах к северо-востоку от Донецка, боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ письменного разрешения главарей боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Террористы 8 января сказали, что наблюдателям якобы не разрешено продолжать движение в направлении Озеряновки без письменного разрешения. "Примерно через 20 минут после вмешательства "руководства" вооруженных формирований команде СММ разрешили проследовать далее", - уточнили в пресс-службе.

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5 января на блокпосте возле Староласпы (51 км к югу от Донецка, - ред.) трое боевиков не разрешили патрулю миссии проехать в западном направлении к населенному пункту Новоласпа ссылаясь на то, что якобы "продолжается огневая активность и дорожные условия неблагоприятны".

6 января на блокпосте в Старомихайловке (15 км к западу от Донецка, - ред.) пророссийские наемники не разрешили наблюдателям проехать к населенному пункту, ссылаясь на "отсутствие предварительного уведомления о намерениях СММ" и "непроходимые дороги из-за зимней погоды".

24 декабря 2018 года пьяный боевик угрожал наблюдателям ОБСЕ, сорвав с авто флаг миссии.