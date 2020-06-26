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Прокуратура: У бизнесмена требовали 1,1 млн грн, угрожая "связями с президентом"

Прокуратура: У бизнесмена требовали 1,1 млн грн, угрожая "связями с президентом" - Фото
Фото: Офис генпрокурора
26.06.2020, 11:46

Один из вымогателей представился советником президента Украины, другой - генералом в отставке, отмечают в Офисе генпрокурора

В Винницкой области задержали троих человек, которые требовали у местного предпринимателя взятку размером 1,1 млн грн, прикрываясь фейковыми "связями в Офисе президента". Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По версии следствия, один из вымогателей представился советником президента, другой - генералом в отставке. "Они угрожали предпринимателю проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса в случае отказа оплатить несуществующий долг его бывшему компаньону", - пишут в ОГП.

Мужчин задержали во время передачи денег. У них изъято устройство для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.

Наталия Софиенко
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