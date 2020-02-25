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Мошенники обещали помочь в назначении главами ОГА - Офис генпрокурора

Мошенники обещали помочь в назначении главами ОГА - Офис генпрокурора - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.02.2020, 19:06

Одних задержали при получении $550 000, а другого - при получении $350 000

Офис генпрокурора заявляет, что совместно с СБУ и Нацполицией выявил мошенников, которые за деньги обещали содействовать в назначении председателями областных государственных администраций.

Одну группу лиц, которая "пыталась завладеть средствами в сумме $1 650 000", задержали при передаче $550 000 за содействие гражданину в назначении на должность председателя Житомирской ОГА.

Еще одного мужчину задержали при получении первой части денег в сумме $350 000 (из $3 100 000) - он обещал содействовать в назначении председателем Николаевской ОГА.

Подозреваемые аргументировали свои возможности якобы связями с президентом, премьер-министром, Офисом президента и Кабмином. 

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).

  • В 2015 году Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, которая за незаконное денежное вознаграждение обещала содействовать в назначении на руководящие должности в государственных органах власти.
  • В августе 2019-го следователи Госбюро расследований в Киеве раскрыли и задержали группу лиц, которые, по информации следствия, требовали взятку размером $570 000, представляясь доверенными лицами президента Владимира Зеленского.
  • 26 ноября 2019 года в Генпрокуратуре сообщили о задержании в Киеве нескольких человек, которые получили €750000 "за содействие в назначении на политическую должность". 

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Шилин Михаил
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