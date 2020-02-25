Мошенники обещали помочь в назначении главами ОГА - Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора заявляет, что совместно с СБУ и Нацполицией выявил мошенников, которые за деньги обещали содействовать в назначении председателями областных государственных администраций.

Одну группу лиц, которая "пыталась завладеть средствами в сумме $1 650 000", задержали при передаче $550 000 за содействие гражданину в назначении на должность председателя Житомирской ОГА.

Еще одного мужчину задержали при получении первой части денег в сумме $350 000 (из $3 100 000) - он обещал содействовать в назначении председателем Николаевской ОГА.

Подозреваемые аргументировали свои возможности якобы связями с президентом, премьер-министром, Офисом президента и Кабмином.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).

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