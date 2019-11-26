"Мошенник" за €1,5 млн предлагал место в списке Слуги народа

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Генпрокуратуре сообщили о задержании в Киеве нескольких человек, которые получили €750000 "за содействие в назначении на политическую должность". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Там говорят, что задержанные (их количество не уточняется) якобы обманом пытались завладеть €1,5 млн за содействие в назначении на политическую должность.

В прокуратуре сообщили, что эти лица были задержаны при получении части денежных средств в размере €750000.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (Мошенничество) УК и избрании меры пресечения.

Вместе с тем, по информации источников НВ, задержанный сегодня в Киеве обещал за €750000 помочь с включением в список Слуги народа и избранием на следующих выборах в Раду.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко опубликовал эту новость, сообщив, что этот человек уже задерживался в ноябре по подозрению в аналогичном правонарушении.

Позже в полиции Киева сообщили о задержании двух мужчин, которые за €1,5 млн пообещали женщине, которая принимает участие в конкурсе на замещение должности на государственной службе, мандат народного депутата.

"Это предложение вызвало у клиентки сомнения, о чем она сообщила в соответствующие службы", - сказано в сообщении.

В полиции также подтвердили, что один из мужчин уже задерживался месяц назад. Он обещал за $150000 содействие в назначении на должность главы одной из райгосадминистраций. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 154000 грн. Злоумышленник заплатил залог и оказался на свободе.

1 ноября ГПУ сообщила о задержании в Киеве мужчины, который выдавал себя за близкого друга высокопоставленных украинских чиновников. Он якобы пытался за $1,5 млн "продать" должность директора одного из государственных предприятий.