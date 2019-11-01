Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Друг президента" не успел продать должность за $1,5 млн: фото

"Друг президента" не успел продать должность за $1,5 млн: фото - Фото
"Друга президента" задержали при получении аванса (фото - пресс-служба СБУ)
01.11.2019, 15:02

Подозреваемого в мошенничестве задержали при получении $50000 аванса

Человек, представлявшийся другом президента и пытавшийся продать должность за $1,5 млн, задержан. Об этом сообщают СБУ и Генпрокуратура.

Подозреваемый выдавал себя за близкого друга и внештатного помощника президента, председателя Верховной Рады, руководителя Офиса президента, первого заместителя руководителя Офиса, вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации. По версии следствия, на клиентов он выходил через контакты с чиновниками среднего звена и деловые круги, обещая им решить вопросы с назначением на должности в органах власти за определенную оплату.

Трудоустройство директором одного из государственных предприятий подозреваемый оценил в сумму около $1,5 млн. Правоохранители задержали его в центре Киева после получения части аванса в размере $50 000. 

Аванс 50000 долларов (Фото: СБУ)

За указанные преступления предусмотрен срок наказания до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

22 октября правоохранители задержали в Киеве мужчину, который пытался завладеть деньгами кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента. По версии следствия, мужчина убедил кандидата в наличии "связей" в ОП и пытался завладеть его денежными средствами в сумме 150 тыс долларов.

Читайте также: Кибермошенники украли у украинца 283 000 грн, "продав" ему авто

Напишите нам
мошенничество
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 