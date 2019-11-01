"Друг президента" не успел продать должность за $1,5 млн: фото

"Друга президента" задержали при получении аванса (фото - пресс-служба СБУ)

Человек, представлявшийся другом президента и пытавшийся продать должность за $1,5 млн, задержан. Об этом сообщают СБУ и Генпрокуратура.

Подозреваемый выдавал себя за близкого друга и внештатного помощника президента, председателя Верховной Рады, руководителя Офиса президента, первого заместителя руководителя Офиса, вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации. По версии следствия, на клиентов он выходил через контакты с чиновниками среднего звена и деловые круги, обещая им решить вопросы с назначением на должности в органах власти за определенную оплату.

Трудоустройство директором одного из государственных предприятий подозреваемый оценил в сумму около $1,5 млн. Правоохранители задержали его в центре Киева после получения части аванса в размере $50 000.

За указанные преступления предусмотрен срок наказания до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

22 октября правоохранители задержали в Киеве мужчину, который пытался завладеть деньгами кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента. По версии следствия, мужчина убедил кандидата в наличии "связей" в ОП и пытался завладеть его денежными средствами в сумме 150 тыс долларов.

Читайте также: Кибермошенники украли у украинца 283 000 грн, "продав" ему авто