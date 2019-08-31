ГБР задержало группу мошенников "от Зеленского": фото

Задержание мошенников 2 - Фото - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований в г. Киеве раскрыли и задержали группу лиц, которые, по информации следствия, требовали взятку размером $570 000, представляясь доверенными лицами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие сообщает, что задержанные якобы требовали взятку от бывшего сотрудника госкомпании Укрспецэкспорт за содействие в его назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.

Четырех мужчин задержали во время передачи части средств в размере $250 000. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив Офиса президента.

Сейчас готовится вручение задержанным подозрения и подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Задержанным квалифицируется мошенничество.

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