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ГБР задержало группу мошенников "от Зеленского": фото

ГБР задержало группу мошенников "от Зеленского": фото - Фото
Задержание мошенников 2 - Фото - ГБР
31.08.2019, 10:13

Следствие заявляет, что задержанные представлялись доверенными лицами президента, которые пребывают на руководящих должностях в Офисе президента

Следователи Государственного бюро расследований в г. Киеве раскрыли и задержали группу лиц, которые, по информации следствия, требовали взятку размером $570 000, представляясь доверенными лицами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР

Следствие сообщает, что задержанные якобы требовали взятку от бывшего сотрудника госкомпании Укрспецэкспорт за содействие в его назначении на руководящую должность в Укроборонпроме. 

Четырех мужчин задержали во время передачи части средств в размере $250 000. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив Офиса президента. 

Сейчас готовится вручение задержанным подозрения и подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения. 

Задержанным квалифицируется мошенничество. 

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Владимир Зеленский мошенничество гбр
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