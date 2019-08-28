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В Киеве пьяный водитель сбил спецназовца

В Киеве пьяный водитель сбил спецназовца - Фото
Полиция (фото - depositphotos.com)
28.08.2019, 12:40

Инцидент произошел ночью 28 августа

В Киеве водитель в нетрезвом состоянии сбил сотрудника полка полиции специального назначения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве. 

Как информируют правоохранители, при патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил авто, которое имело видимые признаки повреждения и двигалось с включенными аварийными сигналами.

Водителя решили остановить для проверки документов. На требование полицейских водитель не остановился. 

Догнав авто, один из спецназовцев подошел к водителю, однако тот резко начал движение, наехав ему на ногу.  

Спецназовец получил перелом ноги. 

"Злоумышленника задержали, автомобиль изъяли. За рулем находился 35-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали. По информации врачей, у него перелом левой ноги", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин. 

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