В Киеве пьяный водитель сбил спецназовца

Полиция (фото - depositphotos.com)

В Киеве водитель в нетрезвом состоянии сбил сотрудника полка полиции специального назначения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Как информируют правоохранители, при патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил авто, которое имело видимые признаки повреждения и двигалось с включенными аварийными сигналами.

Водителя решили остановить для проверки документов. На требование полицейских водитель не остановился.

Догнав авто, один из спецназовцев подошел к водителю, однако тот резко начал движение, наехав ему на ногу.

Спецназовец получил перелом ноги.

"Злоумышленника задержали, автомобиль изъяли. За рулем находился 35-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали. По информации врачей, у него перелом левой ноги", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

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