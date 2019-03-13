Прокуратура: В Днепропетровской области на взятке поймали мэра

взятка

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды Верховцевским мэром Верховцевского городского совета Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Отмечается, что правохранители установили, что мэр Верховцеве за взятку в $30000 пообещал "решить вопрос" о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории района.

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В прокуратура сообщают, что чиновника задержали 13 марта после получения части затребованных денег - $5000.

На сайте Верховцевского горсовета указано, что на посту мэра города работает Василий Залужный.

7 марта сообщалось, что в СБУ заявили о разоблачении на взятках заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов.