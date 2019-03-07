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07.03.2019, 17:08

СБУ: На взятке задержан замглавы Госагентства водных ресурсов

СБУ: На взятке задержан замглавы Госагентства водных ресурсов - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Чиновник требовал восемь тысяч долларов США от представителя коммерческой структуры за заключение хозяйственного договора

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В СБУ заявляют, что разоблачили на взятках заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, чиновник требовал восемь тысяч долларов США от представителя коммерческой структуры за заключение хозяйственного договора.

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За эту сумму злоумышленник обещал искусственно не препятствовать согласованию технической документации на осуществление биологической мелиорации Бучанского водохранилища, а также не препятствовать заключению соответствующего договора, говорят в СБУ.

Правоохранители задержали чиновника в Киеве в его автомобиле при получении всей суммы взятки.

Во время обыска сотрудники СБУ изъяли документацию и "черновые записи", доказывающие участие чиновника в проведении сделки.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

2 марта СБУ задержала двух чиновников из руководства Одесского следственного изолятора по подозрению в вымогательстве взяток за смягчение условий отбывания наказания, которые они сами же и ужесточали.

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Теги: коррупция, сбу, взятка, чиновник, госагентство
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