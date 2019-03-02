Руководство Одесского СИЗО задержано за взятки - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала двух чиновников из руководства Одесского следственного изолятора по подозрению в вымогательстве взяток за смягчение условий отбывания наказания, которые они сами же и ужесточали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники требовали взятки у осужденных и их родственников.

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Для этого они специально сажали заключенных в карцер или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые смотрящие, которые работали на администрацию изолятора.

Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, у которого злоумышленники вымогали 2000 долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку.

Предварительная проверка следствия установила, что только за 2018 на эту карточку было перечислено более 2,3 млн грн.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, 1000 долл и 60000 грн, а также "документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы".

28 февраля в Винницкой области чиновника, которого поймали на взятках, приговорили к пяти годам лишения свободы. Начальник управления городского строительства и архитектуры одного из городских советов Винницкой области обещал за деньги посодействовать в оформлении документов, необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта.