В Винницкой области чиновника отправили за решетку за взятки

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В Винницкой области чиновника, которого поймали на взятках, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области.

В июне 2017 года было установлено, что начальник управления городского строительства и архитектуры одного из городских советов Винницкой области требовал деньги за свои "услуги".

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Мужчина обещал посодействовать в оформлении документов необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта.

Тогда чиновнику сообщили о подозрении. Дальше дело рассматривали в Козятинском городском районном суде. Чиновника удалось признать виновным и приговорить к 5-ти годам лишения свободы. Мужчине также на три года запретили занимать должности связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления. К тому же у чиновника конфисковали все имущество, которое является его личной собственностью, за исключением жилья.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

27 февраля Конституционный суд опубликовал текст своего решения, которым декриминализировал незаконное обогащение.