Прокуратура: В Харькове заставили уволиться директора школы

Школа

Харьковская прокуратура начала уголовное производство в связи со скандалом, возникшим вокруг увольнения директора и четырех учителей одной из общеобразовательных школ Харькова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре заявили, что, по их предварительным данным, директора школы заставили написать заявление об увольнении. Вместе с ней уволилась часть учителей.

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Согласно сообщению прокуратуры, часть родителей учеников выступила против увольнения. Они заявили, что на руководителя учебного заведения осуществлялось давление. Был организован пикет против незаконных кадровых решений.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 172 (Незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или в связи с сообщением им о нарушении требований закона о принципах предотвращения и противодействия коррупции другим лицом, а также другое грубое нарушение законодательства о труде) УК.

Как сообщает местное издание 057, директор школы №67 Елена Лисичкина уволилась после жалоб некоторых родителей и проверки специалистов районного отдела образования.

Как рассказала изданию директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко, по результатам проверки школы обнаружили нарушения трудового, учебно-воспитательного процессов, медобслуживания.

Чиновник добавила, что еще одной причиной увольнения Лисичкиной стал рейтинг школы: за время ее руководства школа №67 в рейтинге по результатам ВНО оказалась на 180-м месте из 183-х харьковских школ.

Вместе с тем, по сообщению издания, часть учителей считают, что при нынешнем директоре начались позитивные изменения – "в школе перестали требовать деньги с родителей, дети с радостью идут на уроки". Они провели митинг против увольнения Лисичкиной.