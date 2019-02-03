Пропавший в Донбассе разведчик попал в плен к боевикам: заявление

Иллюстративное фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам оккупационных войск РФ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба 79-й десантно-штурмовой бригады в Facebook.

Ранее оккупанты выложили видеозапись с пропавшим на фронте украинским военнослужащим. Он рассказал, что ему 20 лет, родом из Нового Буга Николаевской области.

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"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - заявило командование.

В бригаде отметили, что видеозапись "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в донецких подвалах"

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Принимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - сказано в сообщении.

Николай Гриненко (фото - скриншот с видео)

23 января сообщалось, что около 4 утра возле Павлополя Донецкой области пропал военнослужащий разведывательного взвода 79 десантно-штурмовой бригады. Он выполнял боевую задачу на одном из наблюдательных постов.