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Боты:
03.02.2019, 10:47

Пропавший в Донбассе разведчик попал в плен к боевикам: заявление

Пропавший в Донбассе разведчик попал в плен к боевикам: заявление - Фото
Иллюстративное фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Николаю Гриненко 20 лет, он родом из Нового Буга Николаевской области. Под психологическим давлением боевики записали и распространили видео с ним

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Военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам оккупационных войск РФ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба 79-й десантно-штурмовой бригады в Facebook.

Ранее оккупанты выложили видеозапись с пропавшим на фронте украинским военнослужащим. Он рассказал, что ему 20 лет, родом из Нового Буга Николаевской области.

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"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - заявило командование.

В бригаде отметили, что видеозапись "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в донецких подвалах"

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Принимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - сказано в сообщении. 

Николай Гриненко (фото - скриншот с видео)

23 января сообщалось, что около 4 утра возле Павлополя Донецкой области пропал военнослужащий разведывательного взвода 79 десантно-штурмовой бригады. Он выполнял боевую задачу на одном из наблюдательных постов.

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Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, оккупанты, плен, военный, военнослужащий, пропал военный, разведчик, Николай Гриненко
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