В Донбассе пропал украинский разведчик

Фото: facebook.com/79AMBUA

Сегодня в районе проведения ООС, возле Павлополя Донецкой области пропал военнослужащий разведывательного взвода 79 десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщается в Facebook бригады.

"23 января, около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - сказано в сообщении.

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Организован поиск военнослужащего.

Недавно в Донецкой области, в частном доме были обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ. Полиция открыла производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК.