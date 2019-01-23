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23.01.2019, 16:36

В Донбассе пропал украинский разведчик

В Донбассе пропал украинский разведчик - Фото
Фото: facebook.com/79AMBUA

Организован поиск военнослужащего

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Сегодня в районе проведения ООС, возле Павлополя Донецкой области пропал военнослужащий разведывательного взвода 79 десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщается в Facebook бригады.

"23 января, около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - сказано в сообщении.

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Организован поиск военнослужащего.

Недавно в Донецкой области, в частном доме были обнаружены тела двух военнослужащих ВСУПолиция открыла производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК.

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Теги: оос, Донбасс, военные, разведчик
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