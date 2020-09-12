Прослушка Ткача. На чердак дома, где живет журналист, проникли неизвестные

Полиция обнаружила сорванную пломбу на люке, ведущем на чердак дома, но никого не нашла

Журналист Михаил Ткач заявил о проникновении неизвестных на чердак его дома, опечатанный в рамках уголовного дела о возможной прослушке квартиры журналиста. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам Ткача, он вернулся домой с работы около 2:00 ночи и услышал шум на чердаке. Журналист вышел во двор, чтобы контролировать выходы из подъездов дома, и вызвал полицию.

Полиция обнаружила, что пломбы на люке, ведущем на чердак, в одном из подъездов сорваны. Выходы на чердак в доме были опечатаны в рамках уголовного дела о возможной прослушке квартиры Ткача. Полиция при осмотре чердака не нашла тех, кто мог быть причиной шума, сообщает Радио Свобода.

"Мы связываем это все с событиями, которые легли в основу уголовного производства по факту проникновения в жилище Михаила и использования негласных средств съема информации", – отметил адвокат журналиста Анатолий Попов.

8 августа сообщалось , что журналист-расследователь программы Схемы Радио Свобода Михаил Ткач сообщил , что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

17 августа в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", на которой работает Ткач.

Денис Юдин

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