Шахтеры поднялись с глубины 700 м и больше не бастуют

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Протест горняков шахты "Горская" ГП Первомайскуголь приостановлен, поскольку уже нет угрозы отключения шахты от электроэнергии. Об этом у себя в Facebook cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Только что разговаривал с директором шахты "Горская" Дмитрием Одинцовым. Протест горняков на шахте приостановлен, в связи с тем, что уже нет угрозы отключения шахты от электроэнергии, поэтому все горняки поднялись на поверхность", - написал он.

Как сообщалось ранее, горняки отказывались подниматься на поверхность с глубины 700 м, протестуя против отключения шахты от электроэнергии. По их мнению, отключение от электроэнергии могло повлечь за собой затопление горных выработок и насосных станций.