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02.07.2019, 08:43

На прифронтовой шахте забастовка: люди сидят на глубине 700 м

На прифронтовой шахте забастовка: люди сидят на глубине 700 м - Фото
Фото: facebook.com/Лисянский

Шесть шахтеров отказываются подниматься на поверхность, протестуя против отключения шахты от электричества

На шахте "Горская" ГП Первомайскуголь шесть горняков отказываются подниматься на поверхность с глубины 700 м, протестуя против отключения шахты от электроэнергии. Об этом у себя в Facebook cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"По поручению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня ночью прибыл на шахту, предприятие расположено в 10 км от линии фронта", - уточнил Лисянский.

Отключение шахты от электроэнергии, считают ее работники, повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была 1 июля.

Представитель омбудсмена сообщил, что на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия пока есть.

"Провел телефонные переговоры с протестующими горняками, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра. В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш, сообщил, что требование горняков - это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии", - сказал Лисянский.

10 июня 2019 года шахтеры госпредприятия "Львовуголь" в знак протеста против невыплаты задолженности по зарплате перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская.

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Теги: Людмила Денисова, Донбасс, протест, электроэнергия, Павел Лисянский, шахта Горская
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