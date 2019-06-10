Шахтеры ГП Львовуголь, куда ездил Зеленский, перекрыли трассу

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Шахтеры госпредприятия Львовуголь в знак протеста против невыплаты задолженности по зарплате перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская. Об этом в Facebook сообщает глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он сообщил, что продолжается акция протеста с требованиями вернуть заработанные средства.

"Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли - перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская", - написал Волынец.

По его словам, это событие привлекло внимание лишь представителей СМИ: "Ни представители власти, ни представители администрации не вышли к шахтерам".

"Обещанные министром Минэнергоугля Игорем Насаликом средства горняки еще не получили", - отметил Волынец.

По его информации, на сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП Львовуголь составляет более 280 млн грн.

30 мая во время визита на шахту "Лесную", где погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский встретился с группой шахтеров ГП Львовуголь и попросил их рассказать о проблемах на предприятии.

После этого Зеленский принял решение созвать заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли.