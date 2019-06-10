Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.06.2019, 14:41

Шахтеры ГП Львовуголь, куда ездил Зеленский, перекрыли трассу

Шахтеры ГП Львовуголь, куда ездил Зеленский, перекрыли трассу - Фото
Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

По информации Михаила Волынца, на сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП Львовуголь составляет более 280 млн грн

Шахтеры госпредприятия Львовуголь в знак протеста против невыплаты задолженности по зарплате перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская. Об этом в Facebook сообщает глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он сообщил, что продолжается акция протеста с требованиями вернуть заработанные средства.

"Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли - перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская", - написал Волынец.

По его словам, это событие привлекло внимание лишь представителей СМИ: "Ни представители власти, ни представители администрации не вышли к шахтерам".

"Обещанные министром Минэнергоугля Игорем Насаликом средства горняки еще не получили", - отметил Волынец.

По его информации, на сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП Львовуголь составляет более 280 млн грн.

30 мая во время визита на шахту "Лесную", где погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский встретился с группой шахтеров ГП Львовуголь и попросил их рассказать о проблемах на предприятии.

После этого Зеленский принял решение созвать заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шахта, шахтер, Михаил Волынец, гп львовуголь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 